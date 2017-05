Je länger eine entscheidende Widerstandszone ohne Erfolg belagert wird, desto größer wird das Risiko, dass zu viele Käufer das Handtuch werfen oder sogar ins Bären-Lager überlaufen und der erhoffte Ausbruch zum Bumerang wird. Und der Chart der Deutschen Bank-Aktie (ISIN DE0005140008) zeigt ein solches Szenario.

Momentan ist einfach die Luft raus, weil Nachschub an "good news" fehlt. Die Bankaktien an der Wall Street hängen gleichermaßen in den Seilen - nicht zuletzt weil die Sorge umgeht, dass aus der erwarteten massiven Belebung des Wachstums durch die neue US-Regierung nichts wird - weil man nicht umzusetzen imstande ist, was man versprochen hatte und der Gegenwind seitens der etablierten Parteien zu groß ist. Das ist zwar kein Problem, das Europa unmittelbar betreffen würde. Aber gerade die Deutsche ...

