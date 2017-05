Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Volvo nach einem Kapitalmarkttag auf "Neutral" mit einem Kursziel von 146 schwedischen Kronen belassen. Der Fokus des Lkw-Bauers liege auf einem breit angelegten Wachstum aus eigener Kraft, schrieb Analyst Stefan Burgstaller in einer Studie vom Donnerstag. Volvo sehe eine weiterhin robuste Nachfrage in Europa, mit einer starken Erholung in Russland. Der Blick auf Lateinamerika sei aber von Vorsicht geprägt, während in Nordamerika der Markt nach Einschätzung des Unternehmens aktuell seinen Boden finden dürfte./mis/ck

