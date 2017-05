Hamburg - Der Mai bleibt ein ereignisloser Monat für den Markt für Unternehmensanleihen, so die Analysten der HSH Nordbank AG.Die Risikospreads für Fremdkapital emittierende Unternehmen in EUR würden mit gegenwärtig 55,6 Basispunkten über Mid-Swaps gemessen am iBoxx EUR Corporates weiterhin ein niedriges Niveau wiedergeben. Ohne die Unternehmen der Bank- und Finanzwirtschaft lägen die Kreditspreads aktuell bei 49,6 Basispunkten (Stand: 22.05.2017). Der EUR-Index für Unternehmensanleihen habe sich im aktuellen Monat relativ richtungslos zwischen 51,7 und 57,0 Basispunkten bewegt.

Den vollständigen Artikel lesen ...