- Juni-Highlights: Die Premiere von "Miss Wildcard - Beauties Undercover" (05.06.), die zwölfte Staffel von "Grey's Anatomy" (12.06.), die zweite Staffel von "Stan Lee's Lucky Man" (21.06.) und die Sonderprogrammierung "Der Wal im Plastikmeer" und "Die Plastikflut" am (30.06.) im Rahmen der Sky Ocean Rescue Initiative



25. Mai 2017 - Der Juni wird abwechslungsreich und bunt auf Sky 1: in verdeckter Mission reisen ab 5. Juni immer montags um 20.15 Uhr vier Protagonistinnen (u.a. Joyce Ilg und Karolin Oesterling) bei "Miss Wildcard - Beauties Undercover" zu verschiedenen Miss-Wahlen weltweit und versuchen dort vor der Jury und dem Publikum zu bestehen. Außerdem startet die zwölfte Staffel der Erfolgsserie "Grey's Anatomy" am 12. Juni mit jeweils vier Folgen am Stück ab 20.15 Uhr. Um Glück und Pech dreht sich wieder alles in der zweiten Staffel der britischen Actionserie "Stan Lee's Lucky Man" von Comics-Mastermind Stan Lee ab 21. Juni um 20.15 Uhr. Und im Rahmen der Sonderprogrammierung zur "Sky Ocean Rescue"-Initiative widmet sich Sky 1 am 30. Juni dem Schutz der Ozeane. Alle Juni-Highlights sind linear auf Sky 1 sowie über Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket zeitlich und räumlich flexibel abrufbar.



Über "Miss Wildcard - Beauty Undercover" (1. Staffel, ab 5. Juni):



In verdeckter Mission nehmen die Protagonistinnen Joyce Ilg, Karolin Oesterling, Lena Liebkind und Evelyn Weigert an diversen Misswahlen im In- und Ausland teil und müssen währenddessen diverse Aufgaben bewältigen. Die vier charmanten Mädels nehmen die Zuschauer dabei mit in den skurrilen Kosmos der Miss Wahlen und werden bei den Vorbereitungen begleitet - angefangen vom Benimmkurs bis hin zu Burlesque-Tanztraining. So wird jede noch so verrückte Misswahl zu einem großen Spaß. Die vier Folgen sind ab 5. Juni, immer montags um 20.15 Uhr auf Sky 1 zu sehen sowie über Sky Ticket, Sky On Demand und Sky Go.



Über "Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte" (12. Staffel, ab 20. Juni):



Es sind mittlerweile drei Monate seit dem tragischen Tunneleinsturz vergangen und langsam stellt sich wieder Normalität am Grey Sloan Memorial Hospital ein. Meredith kehrt mit ihren Kindern wieder zurück in ihr altes Haus und wohnt dort gemeinsam mit Halbschwester Maggie und Amelia. Doch ihre beiden Mitbewohnerinnen haben nach wie vor ihre Probleme miteinander. Bailey hingegen kämpft mit der Verantwortung für das gesamte Krankenhaus und findet sich in einem Geschlechterkampf wieder. 24 emotionale und spannende Episoden der Erfolgsserie ab Dienstag, 20. Juni ab 22.30 Uhr und dann immer dienstags ab 20.15 Uhr auf Sky 1 sowie über Sky Go, Sky On Demand und Sky Ticket.



Über "Stan Lee's Lucky Man" (2. Staffel, ab 21. Mai):



Harry und Nuri ermitteln in einer neuen Mordserie. Die Opfer wurden vergiftet, scheinen aber keine Verbindung untereinander zu haben. Um seine Familie und Freunde zu schützen, benutzt Harry das Glücks-Armband nicht mehr. Doch dann taucht die mysteriöse Schöne Isabella Augustine auf und trägt das gleiche Armband wie er. Reiner Zufall? Feine britische Action-Unterhaltung mit einem Superhelden, der das Glück gepachtet hat. Von Marvel-Comics-Mastermind Stan Lee ab Dienstag, 21. Juni um 20.15 Uhr auf Sky 1 sowie auf Sky Go, Sky On Demand und Sky Ticket.



Über "Der Wal im Plastikmeer" und "Die Plastikflut(Sonderprogrammierung, am 30. Juni):



Sky Deutschland setzt sich gemeinsam mit Sky UK und Sky Italia für den Schutz der Meere ein. Im Rahmen der unternehmensübergreifenden "Sky Ocean Rescue"-Initiative vom 23. Bis 30. Juni führt Sky Millionen von Menschen nicht nur die Schönheit unserer Ozeane vor Augen, sondern auch deren Verwundbarkeit. Dazu sind auf sechs Sendern Sonderprogrammierungen zu sehen. Sky 1 zeigt die britische Dokumentation "Der Wal im Plastikmeer", die die Geschichte um einen Anfang des Jahres an der norwegischen Küste gestrandeten Wal aufnimmt. Trotz größter Bemühungen der Küstenbewohner und Hilfsorganisationen kam für den unterernährten Säuger jede Hilfe zu spät. Wissenschaftler fanden später über 30 Plastikteile in seinem Magen. Die ebenfalls aus Großbritannien stammende Doku "Die Plastikflut" befasst sich mit der immensen weltweiten Verschmutzung von Stränden und zeigt, wie sich Plastik in Mikroplastik zersetzt und dadurch Teil der Nahrungskette vieler Lebewesen und dadurch auch von uns Menschen wird. Beide Dokumentationen laufen am Freitag, 30. Juni um 18.30 und 19.20 auf Sky 1 und auf Sky Ticket, Sky Go und Sky On Demand.



