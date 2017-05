Hamburg (ots) - Die größten Opern- und Balletttalente live aus dem Royal Opera House London in bester Bild- und Tonqualität erleben: Auch in der Saison 2017/18 bietet CinemaxX Klassikfans ausgewählte Highlights des Royal Ballet und der Royal Opera auf der großen Kinoleinwand. Die neue Übertragungssaison eröffnet am 20. September 2017 mit Mozarts "Zauberflöte". Bis Saisonende am 12. Juni 2018 stehen dann Publikumslieblinge wie "La Bohéme", "Rigoletto" oder "Der Nussknacker" bei CinemaxX auf dem Programm. Tickets für die gesamte Saison sind unter www.cinemaxx.de/meisterwerke oder an den Kassen der teilnehmenden CinemaxX Kinos erhältlich.



Bereits zum fünften Mal überträgt CinemaxX ausgewählte Inszenierungen, die ab September 2017 in die neue Saison gehen, aus der britischen Kulturmetropole live auf die große Kinoleinwand. Präsentiert in bester Bild-und Tonqualität ist auch in der Saison 2017/2018 Opern-Genuss der Extraklasse garantiert.



Die Opern der Saison im Kino



Den Auftakt macht am 20. September 2017 Mozarts "Die Zauberflöte". In einer klassischen Inszenierung des schottischen Regisseurs Sir David McVicar wird die Geschichte von Papageno, der auszieht um Pamina zu retten, zum Leben erweckt. Die Paraderolle der Königin der Nacht wird von der französischen Sopranistin Sabine Devieilhe brillant umgesetzt.



Weiter geht es am 3. Oktober 2017 mit Puccinis Meisterwerk "La Bohéme". Unter dem Dirigat Antonio Pappanos, dem Musikdirektor des Royal Opera House, brilliert das junge, aufstrebende Ensemble um Sopranistin Nicole Car und Tenor Michael Fabiano.



Am 16. Januar 2018 erwartet Klassikfans mit Giuseppe Verdis "Rigoletto" eine echte Meister-Inszenierung des schottischen Opernregisseurs Sir David McVicar. Der griechische Bariton Dimitri Platanias verkörpert die Rolle des Pechvogels Rigoletto, welcher durch einen Fluch gepeinigt wird.



Mit "Tosca" steht am 7. Februar 2018 die zweite Puccini Oper der Saison an. Die tragische Oper erzählt in drei Akten vom Schicksal der Liebenden Floria Tosca und Mario Cavarados; verkörpert von Sopranistin Adrianne Pieczonka und Tenor Joseph Calleja.



CinemaxX präsentiert mit Bizets "Carmen" am 6. März 2018 eine der bekanntesten Opern aller Zeiten auf der großen Leinwand. Durch die körperhafte wie ursprüngliche Inszenierung von Barrie Kosky und die herausragende Performance der Hauptdarstellerin Anna Goryachova entsteht ein unvergessliches Opernerlebnis.



Am 4. April 2018 schließt ein echtes Highlight die Operntermine der Saison 2017/2018 ab. Weltstar Anna Netrebko übernimmt in der Live-Übertragung von Verdis "Macbeth" die Rolle der listigen und manipulativen Lady Macbeth. Ein absolutes Muss für Klassikfans!



Ballett der Extraklasse auf der Kinoleinwand



Passend zur Weihnachtszeit zeigt das Royal Ballet am 17. Dezember 2017 Tschaikowskis "Der Nussknacker". Das beliebte Stück verzaubert auch in dieser Inszenierung durch sein märchenhaftes Bühnenbild, die liebevoll gestalteten Kostüme und die tänzerische Leistung des Royal Ballet seine Zuschauer (dieses Stück wird als Aufzeichnung präsentiert).



Weiter geht es am 3. Mai 2018 mit dem narrativen Stück "Manon" das vom Tanzdramatiker Kenneth MacMillan choreografiert und im Royal Opera House uraufgeführt wurde. Zu der malerischen Musik von Jules Massenet wird die Geschichte von Manon erzählt, die zwischen der Liebe mehrerer Männer seelisch zerreißt.



Am 12. Juni 2018 schließt der absolute Ballettklassiker "Schwanensee" die Ballettsaison des Royal Opera House ab. Zur malerischen Musik von Pjotr Iljitsch Tschaikowski wird das Märchen vom jungen Prinzen Siegfried, der sich in das verzauberte Schwanenmädchen Odette verliebt, Wirklichkeit. Wenn die weißen Tüllröcke der Ballerinen des Royal Ballett federngleich schwingen, fällt es nicht schwer, sich an grazile Schwäne erinnert zu fühlen.



Nur für Augsburger Ballett-Fans: Drei Wheeldon Highlights



Die Ballettsaison wird am 23. Oktober 2017 mit dem klassischen Ballett zu Lewis Carrolls "Alice im Wunderland" eingeläutet. In der farbenfrohen und phantasievollen Inszenierung zur Choreographie von Christopher Wheeldon entführen die Tänzer des Royal Ballet die Zuschauer in ein magisches Land von Herzköniginnen, Hutmachern und grinsenden Katzen.



Winterlich geht es am 28. Februar 2018 mit dem "Wintermärchen" zur Choreographie Christopher Wheeldon weiter. Inspiriert von William Shakespeares Romanze schuf Wheeldon 2014 ein magisches Ballett, das bereits heute als moderner Klassiker gilt.



Anlässlich des 100. Geburtstag des amerikanischen Pianisten Leonard Bernstein entwarfen die Choreographen des Royal Opera House London ein Ballett, das seine größten Kompositionen wie "West Side Story" oder "Fancy Free" feiert. In "Bernstein Celebration" am 27. März 2018 wartet auf die Zuschauer eine wahre Explosion aus Jazz und Moderne in Tanzform.



Alle Opern-Termine der ROH-Saison 2017/2018 bei CinemaxX im Überblick:



20.09.2017, 20:15 Uhr, Mozart: "Die Zauberflöte" (ca. 190 Minuten, gesungen in Deutsch) 03.10.2017, 20:15 Uhr, Puccini: "La Bohème" (ca. 155 Minuten, gesungen in Italienisch) 16.01.2018, 20:15 Uhr, Verdi: "Rigoletto" (ca. 165 Minuten, gesungen in Italienisch) 07.02.2018, 18:00 Uhr, Puccini: "Tosca" (ca. 180 Minuten, gesungen in Italienisch) 06.03.2018, 19:45 Uhr, Bizet: "Carmen" (ca. 200 Minuten, gesungen in Französisch) 04.04.2018, 20:15 Uhr, Verdi: "MacBeth" (ca. 200 Minuten, gesungen in Italienisch)



Alle Opern werden mit deutschen Untertiteln übertragen.



Alle Ballett-Termine der ROH-Saison 2017/2018 bei CinemaxX im Überblick:



17.12.2017, 15:00 Uhr, Tschaikowski: "Der Nussknacker"* (ca. 135 Minuten, recorded) 03.05.2018, 20:15 Uhr, MacMillan: "Manon" (ca. 155 Minuten) 12.06.2018, 20:15 Uhr, Tschaikowski "Schwanensee" (ca. 180 Minuten)



*in Regensburg am 23.12. um 15:00 Uhr.



Nur in Augsburg laufen zusätzlich:



23.10.2017, 20:15 Uhr, Wheeldon: "Alice im Wunderland" (ca. 170 Minuten) 28.02.2018, 20:15 Uhr, Wheeldon: "Das Wintermärchen" (ca. 180 Minuten) 27.03.2018, 20:15 Uhr, Wheeldon: "Bernstein Celebration" (ca. 180 Minuten)



