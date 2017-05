FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Siltronic -Aktien haben am Donnerstag nach einer Empfehlung der schweizerischen Bank Credit Suisse ein Rekordhoch bei 81,47 Euro erklommen. Kurz nach Mittag notierten die Aktien noch 4,28 Prozent im Plus bei 80,48 Euro. Analyst Achal Sultania sieht dank positiver Signale seitens der Preisentwicklung für Halbleiter-Wafer mittelfristig noch mehr Luft nach oben und hob das Kursziel von 76 auf 90 Euro an. Er stuft die Aktien des Halbleiterherstellers weiter mit "Outperform" ein. Niedrige Lagerbestände bei den Kunden sorgten für eine gute Nachfrage.

Die Aktien profitieren schon länger von einem guten Branchenumfeld. Im Jahr 2016 führten sie mit einem Kursplus von 95 Prozent den Technologiewerteindex TecDax an. Im laufenden liegen sie mit einem Aufschlag von 82 Prozent auf Platz zwei hinter den Aktien des LED-Industrieausrüsters Aixtron . Seit Juni letzten Jahres haben sie ihren Wert fast versechsfacht./mis/jha/

