Die US-Börsen dürften ihren guten Lauf auch am Donnerstag fortsetzen. Der Future auf den S&P-500 deutet eine etwas festere Eröffnung an der Wall Street an. Damit zeichnet sich ein neues Rekordhoch für den Index ab.

Das Fed-Protokoll vom Vortag wirke nach, heißt es. Am Mittwoch hatten die US-Börsen im späten Handel Auftrieb erhalten, nachdem das Protokoll der Notenbanksitzung von Anfang Mai als taubenhafter aufgefasst worden war als erwartet. Eine Zinserhöhung im Juni gilt zwar immer noch als ausgemachte Sache, eine weitere Erhöhung im September wird am Markt nunmehr aber mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit eingepreist als vorher.

"Die meisten Teilnehmer hatten wohl erwartet, dass ihre Erwartung von insgesamt drei Zinserhöhungen für dieses Jahr bestätigt würde", sagt Jane Foley, Analystin bei der Rabobank. In dieser Hinsicht sei das Protokoll "weniger dogmatisch" gewesen, vermutet die Analystin. Zuletzt hatte die Fed im März dieses Jahres die Zinsen angehoben.

An Konjunkturdaten werden nur die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche veröffentlicht. Unternehmensmeldungen sind ebenfalls rar.

Im Blick steht die Opec-Konferenz, auf der sich die Teilnehmer dem Vernehmen nach schon geeinigt haben, die im November beschlossenen Förderkürzungen bis März kommenden Jahres zu verlängern. Dies war so erwartet worden. Einige Marktteilnehmer hatten wohl aber darauf spekuliert, dass die Fördermengen noch stärker verringert würden. Deshalb reagierte der Ölmarkt enttäuscht, als der saudische Ölminister vor Beginn des Treffens sagte, es bestehe derzeit keine Notwendigkeit für eine stärkere Kürzung. Die Ölpreise beendeten abrupt ihre Erholung und fielen deutlich zurück.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/mgo

(END) Dow Jones Newswires

May 25, 2017 07:00 ET (11:00 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.