Das Interpretationsgenie Christian Gerhaher über die feinen Unterschiede zwischen Handwerk und Kunst, Lied und Oper, Hingabe und Ergriffenheit.

WirtschaftsWoche: "Dr. med. Bariton" hat man Sie genannt, weil Sie promovierter Mediziner sind. Wie viele Muskeln braucht man, um zu singen?Christian Gerhaher: Viel zu viele, um alles zu koordinieren. Es ist ja nicht nur die Atemmuskulatur. Dazu kommt noch die Muskulatur des Bauches, der Beine. Und man braucht den Musculus stapedius, der die Spannung des Mittelohrs reguliert ...

… und den Menschen sich selbst anders hören lässt als die Außenwelt?Ja, in gewisser Weise. Auf der anderen Seite: Wer hört wie was? Das ist fast schon eine erkenntnistheoretische Frage. Früher habe ich gedacht, es sei die Tragik des Sängers, sich nicht so zu hören, wie andere es tun, die Außenwirkung nicht kontrollieren zu können. Ich bin davon abgekommen. Die Bedeutung, rein sinnlich oder geistig, wird nicht nur durch einen Höreindruck bestimmt, sondern auch durch die Interpretation und Emphase, durch die Erwartung seitens des Publikums und vieles andere mehr.

Die Hirnforschung glaubt, unser Verhalten durch Prozesse im Gehirn abbilden zu können. Gilt das auch für die Kreativität, den künstlerischen Prozess? Ich bin immer nur Selbst. Ich glaube auch, dass dieses Selbst, ich vermeide den Begriff Seele, sich nicht mit dem Ort deckt, den der Hirnforscher sucht oder behauptet. Der Mensch wird sich nie ganz begreifen lassen, auch wenn Hirnforscher zuweilen interessante Theorien aufstellen. Die letzten Geheimnisse aber werden wir nie erschließen. Schon gar nicht die von großen Kunstwerken.

Als Interpret machen Sie sich auf den Weg zu den Geheimnissen. Warum ist es so schwierig, neue Lieder zu lernen?Jedes Lied hat eine klangliche Identität, die einzigartig ist. Für die Darstellung dieses individuellen Klangs braucht es jeweils eine eigene Technik. Lieb gewonnene Gewohnheiten oder Überzeugungen müssen zur Disposition gestellt werden. Immer wieder muss ich mich als Interpret fragen: Welcher Klang ist dem Lied eigen? Und wie kann ich ihn herstellen?

Wann wird aus dem Handwerk Kunst?Viele Menschen glauben, die Kunst bestünde darin, dass man die hohen Töne trifft. Das ist aber Handwerk. In der Kunst geht es um Willen, um Vorstellung. Der vorgestellte Klang ist das höchste Gut des Sängers. Seit 28 Jahren arbeiten Gerold Huber und ich zusammen; die dynamischen Verhältnisse haben sich nach ...

