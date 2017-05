FRANKFURT (Dow Jones)--Neben den Ermittlungen im VW-Abgasskandal gegen Bosch-Mitarbeiter wegen des Verdachts der Beihilfe zum Betrug gibt es nun ein zweites Ermittlungsverfahren gegen den Autozulieferer, und zwar im Fall Daimler. "Wir ermitteln auch im Fall Daimler gegen Bosch-Mitarbeiter wegen des Verdachts auf Beihilfe", sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem Handelsblatt. Das Verfahren sei getrennt von dem Fall Volkswagen zu sehen.

Gegenüber dem Handelsblatt bestätigte ein Bosch-Sprecher das zweite Ermittlungsverfahren, wollte aber zum laufenden Verfahren keine weiteren Angaben machen. Bosch kooperiere mit den Behörden.

Am Donnerstag war weder bei Bosch noch bei der Staatsanwaltschaft Stuttgart jemand für eine Stellungnahme zu erreichen.

Bosch stellt Motorsteuerungen für Dieselfahrzeuge her und beliefert auf Daimler. Gegen den Autokonzern wird derzeit wegen des Verdachts auf Betrug und strafbare Werbung im Zusammenhang mit Dieselfahrzeugen ermittelt. Am Dienstag hatte Daimler mitgeteilt, dass die Staatsanwaltschaft Stuttgart im Rahmen ihrer Untersuchungen mehrere Standorte des Konzerns in Deutschland durchsucht hat.

May 25, 2017 07:13 ET (11:13 GMT)

