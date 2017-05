NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien von Enel auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 5,50 Euro belassen. Die zuletzt überdurchschnittliche Kursentwicklung von Versorgeraktien könnte andauern, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer Studie vom Donnerstag. Die Lage in der Branche habe sich verbessert und die Umsätze legten wieder zu. Zusätzlich dürften Übernahmefantasien stützen. Die Favoriten des Experten sind Enel, Eon und Iberdrola./mis/ck

