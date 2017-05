NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für ArcelorMittal von 33 auf 31 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Er habe die Bewertungsmodelle für Stahlproduzenten an niedrigere Stahl- und Eisenerzpreise angepasst, schrieb Analyst Ioannis Masvoulas in einer Studie vom Donnerstag. Grundsätzlich sei aber eine positive Einschätzung der europäischen Stahlbranche angemessen. Die globale Nachfrage steige, Konsolidierungspotenzial sei vorhanden, und zudem gebe es Schutz gegen Billigimporte aus China./mis/ck

ISIN LU0323134006

AXC0078 2017-05-25/15:05