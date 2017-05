von Klaus Schachinger, Euro am Sonntag Ganz loslassen kann Rolf Buch nicht. Ermutigt vom guten Verlauf der Übernahme des kleineren Konkurrenten Conwert sendete der Chef von Deutschlands größtem Wohnimmobilienkonzern Vonovia erneut Signale an die Nummer 2 der Immobranche, an Deutsche Wohnen (DW). Gegen den Willen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...