FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Thyssenkrupp haben am Donnerstag deutlichen Rückenwind von einem Pressebericht zu den Sparzielen bei einer Zusammenarbeit mit dem europäischen Ableger von Tata Steel erhalten. Am Nachmittag nach dem Bekanntwerden der Meldung kletterten sie um 3,65 Prozent auf 24,275 Euro, womit sie sich im Tagesverlauf zum besten Dax-Wert mauserten. Zur Mittagszeit hatten sie nur moderat im Plus gelegen.

Wie das "Manager Magazin" vorab aus seiner neuen Ausgabe berichtete, beziffern die Partner des angedachten Gemeinschaftsunternehmens die Synergien auf 400 bis 600 Millionen Euro jährlich. Dabei beruft sich das Magazin auf Informationen von Eingeweihten. Der Industriekonzern spricht seit dem vergangenen Jahr mit dem indischen Konkurrenten über eine Zusammenführung der europäischen Stahlgeschäfte./tih/he

ISIN DE0007500001

AXC0086 2017-05-25/16:18