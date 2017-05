Das Analysehaus RBC Capital hat die Einstufung für Thyssenkrupp nach einem Vorab-Bericht des "Manager Magazins" über angepeilte Einsparungen bei einer Stahlfusion mit Tata auf "Outperform" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Er werte den Bericht aus vielerlei Gründen klar positiv, schrieb Analyst Ioannis Masvoulas in einer Studie vom Donnerstag. Er zeige, dass die Gespräche weit fortgeschritten seien und bald zum Abschluss kommen könnten. Der Mittelwert der genannten Synergiespanne von 400 bis 600 Millionen Euro entspreche in etwa dem, was er erwartet habe./tih/la

