Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Österreich und der Schweiz waren die Börsen wegen des Feiertages Christi Himmelfahrt geschlossen.

FREITAG: Am US-Anleihemarkt findet vor dem langen Wochenende zum Feiertag Memorial Day nur eine verkürzte Sitzung statt.

MONTAG: In den USA ruht der Börsenhandel wegend des Feiertags Memorial Day. In Großbritannien bleiben die Börsen wegen des Spring Bank Holiday geschlossen. In Schanghai findet wegen des Drachenbootfests kein Handel statt.

AKTIENMÄRKTE (... Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.584,55 -0,06% +8,94% Stoxx50 3.235,05 -0,08% +7,46% DAX 12.621,72 -0,17% +9,94% FTSE 7.517,71 +0,04% +5,25% CAC 5.337,16 -0,08% +9,77% DJIA 21.077,59 +0,31% +6,65% S&P-500 2.414,95 +0,44% +7,87% Nasdaq-Comp. 6.205,55 +0,69% +15,28% Nasdaq-100 5.779,60 +0,86% +18,83% Nikkei-225 19.813,13 +0,36% +3,66% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 161,38 +36

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 49,36 51,36 -3,9% -2,00 -13,0% Brent/ICE 51,61 53,96 -4,4% -2,35 -11,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.256,02 1.258,20 -0,2% -2,18 +9,1% Silber (Spot) 17,19 17,23 -0,3% -0,05 +7,9% Platin (Spot) 952,70 949,50 +0,3% +3,20 +5,4% Kupfer-Future 2,60 2,58 +0,5% +0,01 +3,2%

FINANZMARKT USA

Die US-Börsen setzen ihren guten Lauf auch am Donnerstag fort und haben neue Rekordstände erreicht. Das Fed-Protokoll vom Vortag wirke nach, heißt es. Am Mittwoch hatten die US-Börsen im späten Handel Auftrieb erhalten, nachdem das Protokoll der Notenbanksitzung von Anfang Mai als taubenhafter aufgefasst worden war als erwartet. Auf nie gesehene Höhen steigen sowohl der S&P-500 wie der Nasdaq-Composite. Die Wall Street legt damit bereits den sechsten Tag in Folge zu. Neben dem Fed-Protokoll stützen weiter die guten Geschäftszahlen der Unternehmen im ersten Quartal. Unter den Einzelwerten an der Börse klettern die Aktien von Best Buy um 18,6 Prozent. Der Elektronikhändler hat in seinem ersten Geschäftsquartal gegen den Trend im US-Einzelhandel mehr umgesetzt und verdient als erwartet. Die Sears-Aktie verzeichnet sogar einen Kurssprung von über 25 Prozent. Die Kaufhauskette ist zwar im ersten Geschäftsquartal tiefer in die Verlustzone gerutscht, aber nicht so tief wie befürchtet. Medtronic legen 1,3 Prozent zu, nachdem der Medizingeräte-Hersteller mit seinem Geschäftsausweis überzeugt hat. Auch die Aktie der Billigkette Dollar Tree handelt nach Berichtszahlen höher, und zwar um 2,8 Prozent. Es gibt aber auch enttäuschende Zahlenausweise, so vom Einzelhändler Signet Jewelers und vom Nahrungsmittelhersteller Hormel Foods, deren Aktien um 4 bzw 5,6 Prozent fallen. Für HP Inc geht es inzwischen um 2,4 Prozent nach unten. Das Unternehmen hat mit seinen am Vorabend mitgeteilten Geschäftszahlen die Erwartungen übertroffen, musste aber beim Gewinn einen deutlichen Rückgang verkraften.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Impulslos verlief das Geschäft an Europas Börsen. Während die Börsen in Österreich und in der Schweiz geschlossen blieben, wurde an den anderen Aktienmärkten wie auch in Deutschland trotz des Feiertags "Christi Himmelfahrt" gehandelt. Das Protokoll der US-Notenbanksitzung von Anfang Mai, das am Vorabend veröffentlicht wurde, brachte für die meisten Marktakteure keine Überraschungen und bestätigte den Zinserhöhungspfad der Fed. An den Märkten setzte es keine großen Akzente. Stada verloren 0,4 Prozent auf 65,14 Euro. In der Vorwoche hatte Shanghai Pharmaceuticals noch mit einer Reihe von Finanzinvestoren über ein mögliches Übernahmeangebot für den deutschen Generikahersteller gesprochen. Wie die Nachrichtenagentur Reuters nun unter Berufung auf Insider berichtete, hat sich diese Gruppe entschieden, kein Gebot abzugeben. Damit sind Bain und Cinven mit ihrem Gebot von 66 Euro je Stada-Aktie wieder in der Pole-Position. Um 13,3 Prozent ging es für Wizz Air nach oben. Die ungarische Billigfluggesellschaft hat im vergangenen Geschäftsjahr mehr verdient. Andere Aktien der Branche wiesen ebenfalls teils kräftige Gewinne auf. Lufthansa stiegen um 2,5 und Air France-KLM um 2,1 Prozent. Zooplus stiegen um 8,1 Prozent auf 199,00 Euro, nachdem die Analysten von JP Morgan die Aktien mit "Overweight" und einem Kursziel von 230 Euro in ihre Abdeckung aufgenommen hatten. Aixtron gewannen 5,9 Prozent. Der Maschinenbauer verkauft Produktlinien für Speicherchips für zwischen 45 und 55 Millionen Dollar in die USA. Weiter aufwärts ging es mit Rocket Internet nach dem jüngsten positiven Nachrichtenfluss, diesmal um 3,4 Prozent. Siltronic stiegen um 6,5 Prozent. Die Credit Suisse hat das Kursziel erhöht und behält die Einstufung "Outperform" bei.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:39 Mi, 17:15 % YTD EUR/USD 1,1218 -0,16% 1,1235 1,1182 +6,7% EUR/JPY 125,37 -0,09% 125,49 125,23 +2,0% EUR/CHF 1,0902 -0,20% 1,0924 1,0917 +1,8% EUR/GBP 0,8658 +0,08% 0,8651 1,1576 +1,6% USD/JPY 111,76 +0,04% 111,71 111,99 -4,4% GBP/USD 1,2957 -0,22% 1,2986 1,2945 +5,0%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Konjunkturoptimismus und gute Vorgaben aus den USA verhalfen den ostasiatischen Börsen am Donnerstag zu Kursgewinnen. Die Börse in Seoul schloss auf einem neuen Rekordhoch. Das Indexschwergewicht Samsung stieg dort um 1,8 Prozent. In Tokio tat selbst der zum Dollar anziehende Yen der guten Stimmung keinen Abbruch. Nach dem Fed-Protokoll war der Dollar auf breiter Front etwas unter Druck geraten. Dass einen Tag nach China auch Hongkong von der Ratingagentur Moody's eine schlechtere Bonitätsnote erhalten hat, ließ die Anleger kalt. Schon am Vortag hatte die etwas schlechtere Bewertung Chinas an den Aktienmärkten eher wenig Resonanz gefunden. Marktexperten zufolge, weil sie inhaltlich nichts enthielt, was nicht schon bekannt gewesen sei. Zudem habe Peking bereits Maßnahmen gegen eine weiter steigende Verschuldung eingeleitet. Moody's erhöhte wie im Falle Chinas zugleich den Ausblick für Hongkong auf stabil von negativ. Unter den Einzelwerten zogen Samsonite in Hongkong um fast 3 Prozent an nach gut ausgefallenen Erstquartalszahlen. Man Wah verteuern sich sogar um rund 11 Prozent, ebenfalls gestützt von gut ausgefallenen Geschäftszahlen. Weiter erholt lagen die jüngst schwer gebeutelten Aktien von Noble Group im Markt. Diesmal ging es um fast 8 Prozent voran. Das Papier des Handelshauses hatte zuletzt massiv unter Liquiditätssorgen gelitten.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Thyssen und Tata hoffen bei Stahl-Fusion auf hohe Synergien - Magazin

Thyssenkrupp erhofft sich bei einer Fusion mit dem Europageschäft von Tata Steel einem Magazinbericht zufolge massive Kostensenkungen. Wie das Manager Magazin unter Berufung auf informierte Personen berichtet, beziffern die Partner die Synergien im Falle eines Zusammenschlusses auf 400 bis 600 Millionen Euro im Jahr. Bei Thyssenkrupp war zunächst niemand für eine Stellungnahme zu erreichen.

Ermittlungen im Daimler-Fall auch gegen Bosch wegen Beihilfe

Neben den Ermittlungen im VW-Abgasskandal gegen Bosch-Mitarbeiter wegen des Verdachts der Beihilfe zum Betrug gibt es nun ein zweites Ermittlungsverfahren gegen den Autozulieferer, und zwar im Fall Daimler. "Wir ermitteln auch im Fall Daimler gegen Bosch-Mitarbeiter wegen des Verdachts auf Beihilfe", sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem Handelsblatt. Das Verfahren sei getrennt von dem Fall Volkswagen zu sehen.

Ford baut nach CEO-Wechsel Management weiter um

Das Stühlerücken im Management des Autobauers Ford geht nur wenige Tage nach dem Wechsel an der Konzernspitze weiter. Das Unternehmen ernannte neue Leiter für die Verkaufsregionen. Am Montag hatte Ford Jim Hackett zum CEO ernannt und damit Mark Fields an der Spitze abgelöst.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/raz

(END) Dow Jones Newswires

May 25, 2017 12:27 ET (16:27 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.