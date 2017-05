Berlin (ots) - Bei dem nicht einmal einstündigen Treffen mit der Europäischen Union in Brüssel kam heraus, was die Optimisten erwartet hatten: nichts. Bei der Nato wird es hoffentlich ähnlich sein. Aber es ist fast gleichgültig. Trump wird sich an keine Vereinbarung halten. Ein Deal ist nur dann ein Deal, wenn er ihm nützt und nur solange. Wir werden nicht nur mehr Geld für Kriege - wir sagen "Verteidigung" - ausgeben. Wofür das Geld dann ausgegeben werden wird, darüber werden im Wesentlichen die USA bestimmen. Das wird unser milliardenschwerer Beitrag sein zu "Make America Great Again". Wir können von Glück reden, wenn es nur dabei bleibt.



OTS: Berliner Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/100787 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_100787.rss2



Pressekontakt: Berliner Zeitung Redaktion christine.dankbar@dumont.de