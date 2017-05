Beim ersten Treffen mit den Nato-Partnern gibt es von Donald Trump anstelle von Treueschwüren eine Milliarden-Rechnung. Der US-Präsident schiebt das Nato-Bekenntnis zwar nach - doch Angela Merkel hat nun neue Probleme.

Zur linken des Weges: zwei Teilstücke der Berliner Mauer, jeweils 3,60 Meter hoch und knapp drei Tonnen schwer, auf einem prangen noch Überreste eines Graffiti-Schriftzuges: "Gorbi sieht alles". Zur rechten: ein verformter Stahlträger aus den gefallenen Türmen des New Yorker World Trade Centers.

Die beiden Denkmäler vor dem Haupteingang des neuen Nato-Hauptquartiers bilden die Kulisse für den ersten Auftritt von Donald Trump im Kreise der Bündnispartner. Sie sollen Verbundenheit und Solidarität unter den Alliierten symbolisieren: die Mauerstücke den Sieg von Freiheit und Demokratie über die Unterdrückung, der Stahlträger den nach den Terroranschlagen vom 11. September 2001 erstmals ausgerufenen Bündnisfall. Sie stehen also für jene Solidarität, die Trump infrage gestellt hatte, als er im Wahlkampf die Nato für "obsolet" erklärte.

Entsprechend groß ist die Spannung, als sich der US-Präsident nach Bundeskanzlerin Angela Merkel und Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg um kurz vor 17 Uhr an die in Brüssel versammelten Staats- und Regierungschefs der Mitgliedsländer wendet. Würde er die ihm zugedachten drei Minuten Redezeit nutzen, um ein starkes Bekenntnis zur Allianz und der im Nato-Vertrag verankerten Beistandsverpflichtung im Angriffsfall auszusprechen? Oder würde der unberechenbare Präsident die Partner erneut brüskieren, indem er sie an die seiner Meinung nach nicht erfüllten Zahlungsverpflichtungen erinnert?

Trump hält sich weder an die Redezeit, noch schert er sich um die Sensibilitäten der Verbündeten. Die Verdienste der Nato für die Sicherheit in der Welt erwähnt er nur kurz und spricht stattdessen ausführlich über den Anschlag von Manchester und "das Ausmaß des Bösen, dem wir uns gegenübersehen". Umso dringender sei es, dass die Nato mehr gegen die Gefahren in der Welt tue - vom Terrorismus über Migration bis hin zu ...

