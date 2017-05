Tru by Hilton belebt den Mittelklasse-Hotelmarkt neu mit der am schnellsten wachsenden Pipeline in der Geschichte des Gastgewerbes

Hilton (NYSE: HLT) feierte heute die große Eröffnung des ersten Hauses der Marke Tru by Hilton das 5.000.Hotel des Unternehmens am Tru by Hilton Oklahoma City Airport. Mit mehr als 425 Hotels in verschiedenen Entwicklungsphasen verfügt Tru by Hilton über die am schnellsten wachsende Pipeline in der Geschichte des Gastgewerbes und hat seit der Einführung im Jahr 2016 rund zwei Drittel des Nettowachstums der Pipeline im Zusammenhang mit dem Mittelklassesegment erzielt.

Dieser Smart News Release enthält Multimedia. Vollständige Veröffentlichung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170525006105/de/

Tru by Hilton has achieved the fastest growing pipeline in the history of the hospitality industry and was developed from the ground up using consumer and owner feedback. (Graphic: Business Wire)

Tru by Hilton, das von Anfang an mithilfe von Verbraucher- und Besitzer-Feedback entwickelt und seit der Einführung im Rahmen des Americas Lodging Investment Summit (ALIS) in nur 16 Monaten auf den Markt gebracht wurde, ist ein völlig neues Hotelerlebnis, das dynamisch, erschwinglich und im Herzen jung ist. Es ist kraftvoll und gleichzeitig entspannend und bequem. Es ist vertraut und unerwartet zugleich. Es ist unverwechselbar Tru.

"Seit fast 100 Jahren bietet Hilton durch unsere erstklassigen Marken und branchenführenden Innovationen Millionen von Reisenden außergewöhnliche Gastfreundschaft", sagte Christopher J. Nassetta, President und CEO, Hilton. "Wir freuen uns, heute die Erüffnung unseres ersten Tru by Hilton zu feiern eine Marke, die wir mit dem Ziel eingeführt haben, das Mittelklassesegment neu zu erfinden, indem wir den Gästen ein zeitgemäßes, konsistentes und frisches Erlebnis zu einem hervorragenden Preis bieten."

Tru by Hilton hat eine andere Vorgehensweise und setzt im Mittelklassesegment neue Akzente:

Eine völlig neue Marke, bei der die Beständigkeit des Erlebnisses für unsere Gäste im Mittelpunkt steht

Neu konzipierte, auf über 2.880 Quadratfuß vergrößerte Lobby mit öffentlichen Bereichen zum Arbeiten, Spielen, Essen oder Ausruhen

Neu gestaltetes, kostenloses Frühstück mit "Top It"-Frühstückstheke, die 30 süße und herzhafte Aufstriche und Beläge aufweist, mit denen die Gäste am Morgen ihre eigenen gesunden oder genießerischen Kreationen individuell gestalten können

Die Zimmer sind modern und auf die Nutzung jedes Quadratmeters ausgelegt, mit natürlichem Licht aus den übergroßen Fenstern, 55-Zoll großem Fernseher mit 150 DIRECTV-Kanälen und hellen Badezimmern, die alle über Duschen und eine Premium-Badausstattung verfügen

Nationale und lokale Feinschmeckersnacks und Getränke bekannter Marken darunter Wein und Bier in Einzelportionsbehältnissen stehen im rund um die Uhr geöffneten "Eat. Sip."-Markt im Herzen der Lobby zur Verfügung

Technisch hervorragend ausgestattetes Hotel mit mobilem Check-in, digitalem Schlüssel, kostenlosem, superschnellen WLAN, Remote-Drucken, Social-Media-Wand, Lobby und Markt-iPads, Schnellaufladestationen und überall Zugang zu Steckdosen

Ein Fitnesscenter, das die neuesten Fitnesstrends mit Stangen, TRX-Bändern, freien Gewichten, Ausdauer- und Beweglichkeitsgeräten bietet und den Gästen zudem über das Tablet des Fitnesscenters Workout-Vorschläge macht

Alle Vorteile einer Hilton-Honors-Mitgliederschaft stehen den Gästen des Tru by Hilton zur Verfügung

"Tru by Hilton wendet sich generationenübergreifend an Reisende, die über Lebensfreude verfügen und selbst kleinste aber sinnvolle Annehmlichkeiten und Designdetails zu schätzen wissen", sagte Alexandra Jaritz, Global Head, Tru by Hilton. "Bei Tru by Hilton müssen sich diese Reisenden nicht zwischen einem tollen Erlebnis und einem Preis im Mittelklassesegment entscheiden sie bekommen jetzt das Beste aus beiden Welten."

Tru by Hilton Oklahoma City Airport verfügt über 86 Zimmer und ist vom Will Rogers World Airport aus bequem zu erreichen. Eigentümer des Hotels ist Champ Patel at Champion Hotels, LLC.

"Wir sind stolz, das erste Tru by Hilton Hotel auf den Markt zu bringen und möchten allen Tru-Teammitgliedern danken, die dies möglich gemacht haben", sagte Champ Patel, CEO, Champion Hotels, LLC. "Wir glauben an das Potenzial dieser transformativen Marke und freuen uns sehr darauf, in anderen Städten des Landes 15 weitere Tru by Hilton Hotels zu eröffnen."

Die große Eröffnung des Tru by Hilton Oklahoma City Airport beginnt heute um 8.30 Uhr CT. Hilton CEO Christopher Nassetta, Bürgermeister Mick Cornett von Oklahoma City, Global Head of Tru by Hilton Alexandra Jaritz und der branchenführende Projektentwickler Champ Patel werden Reden halten. Der Persönlichkeit der Marke True angemessen, werden auf der Veranstaltung "Wow"-Momente, Auftritte Prominenter und ein "Live from the Tru Blu Carpet" Facebook Live Event auf facebook.com/hiltonnewsroom von 8.30 bis 9 Uhr CT geboten.

Die Eröffnung des ersten Tru by Hilton und Hiltons 5.000.Hotelmeilenstein folgen dicht auf einige andere größere Meilensteine, darunter die Eröffnung der 100.Hotels sowohl in Großraum China als auch in Lateinamerika. Im Januar 2017 hat Hilton erfolgreich die Abspaltung von Hilton Grand Vacations und Park Hotels Resorts abgeschlossen und ein nicht kapitalintensives Unternehmen geschaffen, das auf Marktbedingungen, Inhaberbedürfnisse und sich wandelnde Kundenerwartungen reagiert.

Weitere Informationen über Hilton finden Sie unter newsroom.hilton.com und weitere Informationen über Tru by Hilton finden Sie unter www.trubyhilton.com.

Über Tru by Hilton

Tru by Hilton ist eine wegweisende Mittelklasse-Hotelmarke, die einen gradlinigen und dynamischen Ansatz verfolgt, der auf dem Wert für Geschäfts- und Freizeitreisende beruht. Die Marke bietet moderne und funktionale Gästezimmer und soziale Vernetzung durch die Neuinterpretation von öffentlichen Räumen, darunter einer offenen Hotelhalle bestehend aus vier Bereichen, in denen die Gäste arbeiten, spielen, ausruhen und essen können. Mit dem Konzept, das alle Generationen ansprechen soll, genießen die Gäste kostenlose Annehmlichkeiten wie ein "Top It"-Frühstück zum selber zusammenstellen, Kaffee und Tee, optional mobilen Check-in sowie den digitalen Schlüssel (Digital Key), ein multifunktionales Fitnessstudio und Hochgeschwindigkeits-WLAN. Wein und Bier als Einzelportionen, leckere Snacks und leichte Menüoptionen stehen in einem Markt rund um die Uhr zum Kauf zur Verfügung. Tru by Hilton ist Bestandteil von Hilton Honors, dem preisgekrönten Gästebonusprogramm für die 14 unverkennbaren Hotelmarken von Hilton. Mitglieder von Hilton HHonors, die direkt über die bevorzugten Hilton-Kanäle buchen, haben Zugang zu unmittelbaren Vorteilen wie einem Schieberegler zur flexiblen Zahlung, der es den Mitgliedern erlaubt, jede Kombination aus Punkten und Geld für die Bezahlung des Aufenthalts zu verwenden, einen exklusiven Mitgliederrabatt, den es nirgendwo sonst gibt, standardmäßig kostenlosem WLAN und digitalen Annehmlichkeiten wie digitalem Check-in mit Zimmerauswahl und digitalem Schlüssel (an ausgewählten Standorten), die exklusiv über die branchenführende mobile Hilton HHonors App verfügbar sind. Weitere Informationen finden Sie unter www.trubyhilton.com oder folgen Sie Tru by Hilton in Social Media unter Facebook, Twitter, YouTube und Instagram.

Über Hilton

Hilton (NYSE: HLT) ist ein führendes globales Gastgewerbeunternehmen mit einem Portfolio von 14 Weltmarken mit über 5.000 Hotels und mehr als 812.000 Zimmern in 103 Ländern und Regionen. Hilton hält an seiner Mission fest, das gastfreundlichste Unternehmen der Welt zu sein und dafür besondere Erlebnisse zu bieten in jedem Hotel, für jeden Gast, bei jeder Gelegenheit. Das Portfolio des Unternehmens umfasst Hilton Hotels Resorts, Waldorf Astoria Hotels Resorts, Conrad Hotels Resorts, Canopy by Hilton, Curio Collection by HiltonTM, DoubleTree by Hilton, Tapestry Collection by HiltonTM, Embassy Suites by Hilton, Hilton Garden Inn, Hampton by Hilton, Tru by Hilton, Homewood Suites by Hilton, Home2 Suites by Hilton und Hilton Grand Vacations. Mit Hilton Honors betreibt das Unternehmen außerdem ein preisgekröntes Gästebonusprogramm. Mitglieder von Hilton HHonors, die direkt über die bevorzugten Hilton-Kanäle buchen, haben Zugang zu unmittelbaren Vorteilen wie einem Schieberegler zur flexiblen Zahlung, mit dem Mitglieder genau festlegen können, wie viele Punkte sie mit Geldzahlung verbinden möchten, einem exklusiven Mitgliederrabatt, den es nirgendwo sonst gibt sowie standardmäßig kostenlosem WLAN. Weitere Informationen finden Sie unter newsroom.hilton.com. Folgen Sie Hilton auch auf Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram und YouTube.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170525006105/de/

Contacts:

Karla Herrera

Hilton

+1 703-883-6857

karla.herrera@hilton.com

oder

Laura Schultz

Padilla for Hilton

+1 212-421-8326

laura.schultz@padillaco.com