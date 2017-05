Jens Weidmann wäre ein guter EZB-Präsident. Der politische Preis für seine Kür darf aber nicht zu hoch sein.

Zugegeben: Es ist ziemlich früh, sich über die Nachfolge von Mario Draghi Gedanken zu machen. Die Amtszeit des Präsidenten der Europäischen Zentralbank (EZB) endet erst im Oktober 2019. Trotzdem diskutieren, angeheizt durch öffentliche Spekulationen in Italien und Deutschland, europäische Geldpolitiker in diesen Tagen weniger über das optimale Zinsniveau in Europa als vielmehr über Jens Weidmann, den potenziellen Erben von Draghi.

Weidmann, dessen Amtszeit als Bundesbank-Chef 2019 ausläuft, wäre eine gute Wahl. Der 49-jährige Volkswirt ist geldpolitisch versiert und hat sich wie kein anderer in der EZB-Führungsriege mit Kritik am ultraexpansiven Kurs von Mario Draghi aus der Deckung gewagt. Die ...

