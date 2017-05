Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

BMW - Die Allianz der Autokonzerne Daimler und BMW bei Mobilitätsdiensten wird immer konkreter. Nicht nur die beiden Carsharing-Töchter Car2Go (Daimler) und Drive Now (BMW) sollen unter einem gemeinsamen Namen arbeiten. Auch weitere Dienste sollen in die gemeinsame Unternehmung eingebracht werden: Von Daimler etwa die Taxi-Vermittlungsapp My Taxi oder der Mobilitätsmanager Moovel, von BMW die Datenbanken Park Now oder Charge Now, die das Parken oder Stromtanken erleichtern sollen. Im Herbst soll das Ganze präsentiert werden. (SZ S. 20)

LINDE - Der geplante Zusammenschluss der Gasekonzerne Linde und Praxair geht in die letzte Runde. Bei Linde ist zu erfahren, dass die Entscheidung über das Zusammengehen beider Unternehmen sowohl im Vorstand als auch im Aufsichtsrat in der kommenden Woche fallen soll. Dazu ist eine außerordentliche Aufsichtsratssitzung angesetzt worden. Am Mittwoch hatten sich die Verhandlungsgruppen von Linde und Praxair auf die Bedingungen für den Zusammenschluss geeinigt, der den größten Industriegaseanbieter der Welt mit einem Unternehmenswert von etwa 60 Milliarden Euro formen soll. Auch das Führungsgremium von Praxair muss der jetzt beschlossenen Vereinbarung noch zustimmen. (SZ S. 19/FAZ S. 22/Handelsblatt S. 18)

BOSCH - Seit Herbst 2015 ermittelt die Stuttgarter Staatsanwaltschaft im VW-Abgasskandal gegen Bosch-Mitarbeiter wegen des Verdachts der Beihilfe zum Betrug. Jetzt gibt es im Fall Daimler ein zweites Ermittlungsverfahren gegen den Zulieferer. "Wir ermitteln auch im Fall Daimler gegen Bosch-Mitarbeiter wegen des Verdachts auf Beihilfe", erklärte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Dieses Verfahren sei getrennt vom Fall Volkswagen zu sehen. Ein Bosch-Sprecher bestätigte das zweite Verfahren, wollte aber keine weiteren Angaben machen. Man kooperiere mit den Behörden. Der Konzern war bislang von Durchsuchungen der Staatsanwaltschaft verschont geblieben. (Handelsblatt S. 16/FAZ S. 20)

DEUTSCHE BANK - Die Deutsche Bank steht in der Affäre um Geldwäsche in Russland kurz vor einer Einigung mit der US-Notenbank. Ein Vergleich mit der Fed könnte in den kommenden Wochen verkündet werden. (Börsen-Zeitung S. 3)

AIR BERLIN - Air Berlin plant die Übernahme der Luftfahrtgesellschaft Walter mbH (LGW) in Dortmund. Die vom Unternehmer Bernd Walter gegründete private Fluggesellschaft mit rund 370 Beschäftigten fliegt seit zehn Jahren im Auftrag von Air Berlin mit zuletzt 17 bis 20 Propellerflugzeugen vom Typ Bombardier Dash 8-Q400. Die Flugzeuge tragen das Air-Berlin-Logo, Piloten und Besatzung kommen aber von LGW. Für 2016 hatte die Dortmunder Fluggesellschaft 83 bis 88 Millionen Euro Umsatz geplant. (Welt S. 9)

HVB - Wenn sich die Kunden der Hypo-Vereinsbank (HVB) in diesen Tagen in ihr Online-Banking einloggen, werden sie gleich auf der Startseite auf die Dienste des Berliner Start-ups Moneymap verwiesen. Die Bank und die Berliner arbeiten seit einem Monat zusammen und werben damit, die Haushaltskosten der Bankkunden zu senken. Stimmt der Kunde explizit zu, dann durchleuchtet Moneymap kostenlos dessen Konto, überprüft, wie viel man für Strom und Gas ausgibt - und wechselt auf Wunsch zu einem günstigeren Anbieter. Für Moneymap ist dieses Geschäft mit den Kontodaten erst der Anfang. (SZ S. 19)

HSH NORDBANK - Die Sparkassen lehnen eine Mithaftung für die HSH Nordbank ab. Sie sehen die Mehrheitseigner der Landesbank in der Pflicht, sollte es zu einer Abwicklung kommen. Das machte Sparkassen-Präsident Georg Fahrenschon in einem Brief an Vorstandschef Stefan Ermisch und die Mehrheitseigner Schleswig-Holstein und Hamburg deutlich. (Handelsblatt S. 26)

BAWAG - Die Südwestbank mit Sitz in Stuttgart dürfte bald zur Wiener Bawag gehören. Wie das viertgrößte Geldhaus Österreichs bestätigte, gibt es Gespräche zwischen beiden Instituten. Das Institut sei eine ideale Plattform für die Expansion in Deutschland, begründete Vorstandssprecher Anas Abuzaakouk den Vorstoß. Er rechnet in den nächsten Wochen mit einem Abschluss der Verhandlungen. (FAZ S. 20/Börsen-Zeitung S. 3)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/pi/jhe

(END) Dow Jones Newswires

May 26, 2017 00:07 ET (04:07 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.