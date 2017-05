London - KION-Aktienanalyse von Analyst Richard Schramm von HSBC: Richard Schramm, Analyst von HSBC, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Gabelstaplerherstellers KION Group (ISIN: DE000KGX8881, WKN: KGX888, Ticker-Symbol: KGX). Nach der jüngsten Ausgabe neuer Aktien sollte die Refinanzierung der Dematic-Übernahme beendet sein, so der Analyst in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie.

Den vollständigen Artikel lesen ...