FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 26.05.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 29.05.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 26.05.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 29.05.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

350 XFRA IT0005105868 COVER 50 S.P.A. 0.500 EUR

31K XFRA CA05277B2093 AUTOCANADA INC. 0.066 EUR

XFRA DE000HSH4MT9 HSH NORDBANK MZC 22 13/19 0.000 %

XFRA DE000HSH4MW3 HSH NORDBANK MZC 23 13/21 0.001 %

31F XFRA CA58457V5036 MEDICAL FACILITIES NEW 0.062 EUR

9ME1 XFRA CA02153D2014 ALTERRA POWER CORP. 0.008 EUR

84A XFRA CA01163Q4007 ALARIS ROYALTY CORP.NEW 0.090 EUR

7C4 XFRA CA13566W1086 CANAD.ENERG.SERV.+TECHN. 0.002 EUR

1FH XFRA CA3565001086 FREEHOLD ROYALTIES LTD 0.033 EUR

PV9N XFRA CA72582B2093 PIVOT TECHNOLOG.SOLUT.NEW 0.027 EUR

6M8 XFRA CA61767W1041 MORNEAU SHEPELL 0.043 EUR

C43 XFRA NL0011832936 COSMO PHARMACEUT. EO-,26 1.500 EUR

7GN XFRA CA38742A1003 GRANITE OIL 0.023 EUR

4SP XFRA FR0012757854 SPIE S.A. EO 0,47 0.530 EUR