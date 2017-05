FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 26.05.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 29.05.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 26.05.2017

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 29.05.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

DVY XFRA US2518931033 DEVRY EDUCATION GR.DL-,01

SB3 XFRA JP3436150001 SOFTBANK TECHNOLOGY

BKAA XFRA CA1125851040 BROOKFIELD ASSET MAN.A LV

S98 XFRA CA8627582080 STRATEGIC METALS LTD

62P1 XFRA CA71646R2000 PETRO VISTA EN.

BRC XFRA IT0001050910 BREMBO S.P.A.

UM3 XFRA JP3944330004 UMC ELECTRONICS CO. LTD

C0Y XFRA CA14150G4007 CARDINAL ENERGY LTD

06GN XFRA BMG2119K1100 CHINA KINGST.MNG HLDGS

XFRA US86782U3041 SUNSHINE HEART DL -,0001

7EL XFRA FR0012435121 ELIS S.A. EO 10

Y06 XFRA ES0105058004 SAETA YIELD S.A. EO 1

DAU XFRA FR0000121725 DASSAULT AVIATION INH.EO8