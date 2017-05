FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Freitag leicht gestiegen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte um 0,06 Prozent auf 161,45 Prozent zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 0,354 Prozent.

In der Eurozone werden am Vormittag lediglich Stimmungsindikatoren aus Italien veröffentlicht. Datenseitig stehen die USA im Blick. So wird die zweite Schätzung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) für das erste Quartal erwartet. Zudem stehen noch die Auftragseingänge für langlebige Güter als auch das Konsumklima der Universität von Michigan auf dem Kalender.

"Der Bund-Future dürfte behauptet in den Freitag starten", schreibt Analyst Dirk Gojny von der National-Bank. "Im Laufe des Tages sollte es jedoch zu Gewinnmitnahmen kommen."/jsl/fbr

ISIN DE0009652644

AXC0035 2017-05-26/08:40