Mit seiner technischen Entwicklung für hochreine Endprodukte ist der Lithiumspezialist Lithium Australia NL (ASX: LIT; WKN: A14XX2; ISIN: AU000000LIT3) auf gutem Weg den Markt zu erobern. Daneben ist das Unternehmen an mehreren Projekten in Australien und Mexiko beteiligt, um ebenfalls Lithium zu finden und seine Technologie einsetzen zu können. Aber auch ein zu 100% eigenes Projekt ohne Fremdbeteiligung befindet sich im Projektportfolio. Die 70 km² umfassende Liegenschaft Ravensthorpe im südlichen Teil Westaustraliens wird ebenfalls aktiv erkundet. Auf diesem Areal, das in Nachbarschaft zum Mt. Cattlin Projekt von Galaxy Resources liegt, konnte eine ausgedehnte Mineralisierung von lithiumhaltigem Gestein gefunden werden. Dies wurde in einer speziellen Nachricht den Aktionären am 26.5.2017 bekannt...

