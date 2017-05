Nach einem Allzeithoch am 16. Mai mit 64,57 Euro und im Tagesverlauf am 17. Mai sogar von 64,74 Euro gab es einen Absacker bis 60,55 Euro und eine Gegenwehr der Bullen, die bis 63,68 Euro am 24. Mai reichte. Nachdem die Dividende kassiert war, gab der Kurs am 25. Mai wieder ab und landete bei etwa 61,00 Euro. Jetzt wird sich zeigen, ob die Unterstützung ...

