Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Aixtron nach der Ankündigung des Verkaufs von US-Aktivitäten auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3,50 Euro belassen. Der Verkauf des Geschäfts mit Anlagen zur Fertigung von Speicherchips an die südkoreanische Eugene Technology wertete Analyst David Mulholland in einer Studie vom Freitag als einen Schritt in die richtige Richtung. Damit dürfte unter anderem der erwartete Verlust in diesem Geschäftsbereich fallen, wodurch sich das Ergebnis je Aixtron-Aktie zwischen 0,01 und 0,02 Euro verbessern könnte./ck/mis

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0005 2017-05-26/08:47

ISIN: DE000A0WMPJ6