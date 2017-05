Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für Axa nach der Ankündigung des Börsengangs des US-Geschäfts von 26 auf 28 Euro angehoben. Die Einstufung bleibe bei "Outperform", schrieb Analyst Paul De'Ath in einer Studie vom Freitag. Der Schritt, Teile des Geschäfts in den USA an die Börse zu bringen, mache Sinn. So könne Axa in schneller wachsende Regionen, die zudem noch höhere Margen versprechen, investieren./zb/mis

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0007 2017-05-26/08:49

ISIN: FR0000120628