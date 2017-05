Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens nach einer Anpassung der Gewinnschätzungen an die jüngsten Wechselkursentwicklungen von 111 auf 112 Euro angehoben. Analystin Daniela Costa beließ die Einstufung der Aktie des deutschen Industriekonzerns in ihrer Branchenstudie vom Freitag aber auf "Sell". Die Investitionsgüterbranche dürfte es insgesamt schwer haben im zweiten Jahresviertel an das gute operative Wachstum im ersten Quartal anzuknüpfen, schrieb Costa. Grund seien positive Effekte durch Lageraufstockungen sowie zusätzliche Arbeitstage im ersten Quartal. Bei Siemens sieht sie mittelfristig Kursrisiken./mis/ck

ISIN: DE0007236101