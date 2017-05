Frankfurt - In Zeiten lang anhaltender Niedrigzinsen wird es immer schwieriger, adäquate Renditen mit Anleihen zu erzielen, so die Experten der Universal-Investment-GmbH in ihrer aktuellen Ausgabe von "ChampionsNews".Dennoch gebe es Möglichkeiten, etwa mit Nachranganleihen, Bonds in Fremdwährungen und cleverer Durationssteuerung, einen ansprechenden Mehrertrag zu erzielen, wie Stefan Maiwald, Mitglied des Anlageausschusses beim Bankhaus Goyer & Göppel, im Gespräch mit "ChampionsNews" berichtet. Diese Strategie komme beim Goyer & Göppel Zins-Investment alpha Universal (ISIN DE000A14N8L8/ WKN A14N8L, ISIN DE000A14N8M6/ WKN A14N8M) zum Einsatz.

Den vollständigen Artikel lesen ...