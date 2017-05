ideasTV ist das Fernsehformat der Derivateabteilung der Commerzbank. Die Erstausstrahlung bei DER AKTIONÄR TV findet immer am Mittwochabend um 17.00 Uhr statt. Die Sendung wird in den Folgetagen im Programm wiederholt und ist online auf www.deraktionaer.tv abrufbar. EZB-Präsident Draghi betonte zuletzt, dass es in Bezug auf die Inflation zu früh sei, über eine Normalisierung der Geldpolitik zu diskutieren. Wann der Exit der EZB erfolgen könnte und welche Anlagealternativen bis dahin Sinn machen, erläutert Christoph Rieger, Leiter der Zinsstrategie der Commerzbank, in der aktuellen Sendung.