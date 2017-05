NEW YORK (IT-Times) - Eine neue Studie bringt es ans Licht: Beim Vergleich von sieben Fitness-Trackern schnitt die Apple Watch aus dem Hause Apple am besten ab, was die Messung von Herzfrequenzen geht. Die Studie, die von der Stanford University und der Swedish School of Sport and Health Services angestoßen...

Den vollständigen Artikel lesen ...