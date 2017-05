New York - Siemens-Aktienanalyse von Analystin Daniela Costa von Goldman Sachs: Daniela Costa, Analystin von Goldman Sachs, rät in einer aktuellen Branchenstudie nach einer Anpassung der Gewinnschätzungen an die jüngsten Wechselkursentwicklungen weiterhin zum Verkauf der Aktie des Elektro- und Industriekonzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF).

Den vollständigen Artikel lesen ...