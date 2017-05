Viel los am KMU-Anleihen-Markt in der Kalenderwoche 21 (KW21): die Joh. Friedrich Behrens AG meldet den erfolgreichen Abschluss einer neuen Finanzierung in Höhe von 8,0 Millionen Euro. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen nach eigenen Angaben mit einer möglichen vorzeitigen Ablösung der Unternehmensanleihe 2015/20 zur weiteren Zinssenkung. Die More & More GmbH möchte den niedrigen Anleihe-Kurs nutzen und bietet seinen Anlegern den Rückkauf der Anleihe 2013/18 (WKN A1TND4) bis zu einem Nennbetrag von 3,85 Millionen Euro an. Der Rückkaufkurs soll bei 35 Prozent liegen, d.h. 350,00 Euro pro 1.000,00 Euro-Teilschuldverschreibung.

"Wir wollen auch den Kapitalmarkt weiter nutzen. Schließlich haben wir mit unserer Anleihe und dem Dialog unserer Investoren in der Vergangenheit gute Erfahrungen gesammelt. Unter dem Strich werden wir mit unserer neuen Finanzierungsstruktur unser Zinsergebnis voraussichtlich signifikant verbessern können", sagt Geschäftsführer Fritz Homann im Zuge der Neuemission der zweiten Homann-Holzwerkstoffe-Anleihe im Gespräch mit der Anleihen Finder Redaktion. Eine neue Anleihe visiert auch die Metalcorp Group an. Das Unternehmen plant nach eigenen Angaben die Emission einer neuen Unternehmensanleihe zum Zweck der teilweisen Refinanzierung der bestehenden Anleihe 2013/2018. Der neue Bond soll zunächst bei institutionellen Investoren platziert werden, bevor den Inhabern der Erst-Anleihe ein Umtauschangebot unterbreitet werden soll. Die SANHA GmbH & Co. KG ...

