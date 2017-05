Das Stühlerücken im Management des Autobauers Ford geht nur wenige Tage nach dem Wechsel an der Konzernspitze weiter. Das Unternehmen ernannte neue Leiter für die Verkaufsregionen. Am Montag hatte Ford Jim Hackett zum CEO ernannt und damit Mark Fields an der Spitze abgelöst. Ford kündigte an, dass d ...

Den vollständigen Artikel lesen ...