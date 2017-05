Aschheim (München) (ots) - Wirecard Checkout Portal gewinnt SendCloud, ein Tool zur Optimierung von Versandprozessen, als neuen Kooperationspartner. Das Versandtool folgt dem Trend, dass sich viele Konsumenten mehr Flexibilität und Individualisierung im Bereich Online-Shopping wünschen - auch beim Thema Paketversand. Dank der Erweiterung des Checkout Portals durch das All-in-One Versandtool SendCloud, können Onlinehändler den Kundenwünschen nun gerecht werden. Und so einfach geht es: Wählen Shopbetreiber beim Set-up ihrer Zahlungsmethoden durch das Checkout Portal auch den Premium Service SendCloud, können sie das Versandtool kostenlos nutzen.



Der aktuelle Trend zeigt, dass Kriterien wie eine einfache Retourenabwicklung oder eine Sendungsverfolgung für Onlinekäufer immer wichtiger wird. Das Versandtool SendCloud ist eine optimale Lösung für Onlineshops, um Herausforderungen bei der Auswahl des passenden Paketdienstes und Gestaltung des Versandprozesses zu überwinden. Mit SendCloud sind Onlinehändler in der Lage, mehrere Versanddienstleister gleichzeitig zu verwenden, personalisierte Versandlabels und Tracking-Emails zu erstellen, aber auch ein individuell eingerichtetes Retourenportal zu nutzen. Dadurch können Händler die Kundenzufriedenheit sowie ihre Conversion Rate deutlich steigern. SendCloud wird somit zu einer umfassenden Ergänzung des Wirecard Checkout Portals.



Rob van den Heuvel, CEO von SendCloud, kommentiert: "Wir freuen uns, dass wir offizieller Partner von Wirecard Checkout Portal sind. Bereits mehr als 10.000 Onlinehändler verwenden unser Tool und versenden ihre Pakete damit drei Mal effizienter. Und das ist nur der Anfang."



Christian Reindl, Executive Vice President Sales Consumer Goods, fügt hinzu: "Das Checkout Portal wird in Zukunft mehr als nur ein Payment Portal sein. Unser Ziel ist es, den Händlern über den Checkout Portal Signup eine Vielfalt von Services neben dem Payment anzubieten. Bereits heute sind weitere Partnerschaften in den Bereichen Versicherungen, Emaildienstleister und Bewertungsportale geplant."



Wirecard Checkout Portal bietet sowohl kleinen und mittleren Unternehmen als auch Startups ein Plugin-Tool, das Online-Kartenzahlungen sowie Zahlungsoptionen gewährleistet, die für individuelle Anforderungen geeignet sind. Der Plugin-Prozess ist schnell, unkompliziert und erfolgt völlig unbürokratisch direkt online. Über das Checkout Portal können E-Commerce Händler beliebige Payment Methoden einrichten und nun auch SendCloud mit integrieren.



Weitere Informationen unter: https://checkoutportal.com/de/sendcloud/



Über Wirecard:



Die Wirecard AG ist ein globaler Technologiekonzern, der Unternehmen dabei unterstützt, Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Als ein führender unabhängiger Anbieter bietet die Wirecard Gruppe Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Über eine globale Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX, ISIN DE0007472060, WDI). Weitere Informationen finden Sie im Internet auf www.wirecard.de oder folgen Sie uns auf Twitter @wirecard.



Über SendCloud:



SendCloud ist ein cloud-basiertes Versandtool für Onlinehändler. Es bietet Schnittstellen zu allen gängigen Shopsystemen, Amazon und eBay. Alternativ können Sendungen auch manuell erstellt oder per CSV-Datei importiert werden. User können mehrere Paketdienste wie DPD, DHL und UPS gleichzeitig verwenden und Adressaufkleber mit nur einem Klick erstellen. Weitere Features wie Paket-Tracking und ein integriertes Retourenportal helfen, den Versandprozess und das Einkaufserlebnis für Onlineshop-Betreiber und Endkunden zu optimieren. Weitere Informationen finden Sie auf www.sendcloud.eu.



