Frankfurt - In den USA rückt die nächste Leitzinserhöhung näher, so die Analysten der Helaba.Zahlreiche FED-Vertreter hätten einen Schritt im Juni angedeutet. Laut FOMC-Protokoll habe die Mehrheit davon gesprochen, dass ein Schritt "ziemlich bald" angemessen sei. Vor diesem Hintergrund sei die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass am 14. Juni das Leitzinsband um weitere 25 Bp auf dann 1,00% bis 1,25% erhöht werde.

