Frankfurt - Das Anlageziel des Templeton Euroland Fund (ISIN LU0093666013/ WKN 989668, A(acc) EUR) ist ein langfristiges Kapitalwachstum, so die Experten von Franklin Templeton.Zu diesem Zweck würden die Experten überwiegend in Aktien und Schuldtitel von staatlichen oder privatwirtschaftlichen Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Währungsunion investieren, wobei mindestens 75% des Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen mit Hauptgeschäftssitz in der Europäischen Union angelegt würden.

Den vollständigen Artikel lesen ...