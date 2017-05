von Redaktion Euro am Sonntag Nach sehr hohen Zuflüssen in Aktien-ETFs in fast allen Industrieländer-Kategorien im ersten Quartal zeigte sich im April ein differenzierteres Bild. Während ETFs auf US- und weltweite Industrieländer-Aktien in den ersten drei Monaten des Jahres in der Gunst der Anleger lagen, verzeichneten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...