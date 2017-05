Das Analysehaus Jefferies hat Lanxess mit "Hold" und einem Kursziel von 69 Euro in die Bewertung aufgenommen. Das sich verbessernde Geschäftsportfolio des Chemiekonzerns erscheine bereits in den Kurs eingepreist, schrieb Analyst Laurence Alexander in einer Studie vom Freitag. Das Risiko stecke nun in der Integration etwa von Chemtura. Mit einem Einstieg in die Aktien in sechs bis zwölf Monaten könnten Anleger diesen Risiken vermutlich aus dem Weg gehen. Anschließend hätten sie immer noch ausreichend Zeit, um vom Umbau des Konzerns zu profitieren./mis/zb

