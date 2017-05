IRW-PRESS: Cannabis Wheaton Income Corp.: Cannabis Wheaton stärkt sein Team und beauftragt IR-Firma

VANCOUVER, BC--(26. Mai 2017) - Cannabis Wheaton Income Corp. (TSX VENTURE: CBW) (Cannabis Wheaton, CW oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen Sarah Bain zum Vice-President, External Affairs bestellt hat. Die Bestellung wird mit dem heutigen Tag wirksam.

Sarah ist eine fachkundige Kommunikationsstrategin mit insgesamt mehr als 15 Jahren Erfahrung in Politik, Stakeholder-Beziehungen und Öffentlichkeitsarbeit. Als Beraterin war sie bereits für diverse Kabinettminister, die freiheitliche Partei Kanadas, Bundes- und Kommunalregierungen sowie führende Unternehmen und Verbände - unter anderem Loblaw Companies Ltd., National Access Cannabis und die Saskatchewan Association of Rural Municipalities - tätig.

Zuletzt war Sarah Vice President, Public and Corporate Affairs bei Hill+Knowlton, wo sie eine beratende Funktion im Hinblick auf medizinisches Cannabis und die fortschreitende Legalisierung von Cannabis erfüllte. Sie wurde beauftragt, die Regierung im Zusammenhang mit strategischen Maßnahmen und Regulierungen im Hinblick auf die Verteilung/Ausgabe von medizinischem Cannabis zu unterstützen und ihren Kunden im Rahmen der Umsetzung der Cannabisgesetzgebung ein besseres Verständnis der Health Canada-Richtlinien und des Gesetzgebungsprozesses zu vermitteln.

Chuck Rifici erklärte: Seit Einführung der Gesetze zur Legalisierung von Cannabis durch die kanadische Regierung in den letzten Jahren hat Sarah führende kanadische Firmen und Verbände bei Gesprächen und Verhandlungen mit den Regierungsbehörden, Medienvertretern und Interessengruppen unterstützt. Cannabis Wheaton und seine Beteiligungspartner werden im Zuge der Marktöffnung für Cannabis als Genussmittel in Kanada von Sarahs umfangreichen und intensiven Beziehungen und von ihrem strategischen Netzwerk maßgeblich profitieren.

Cannabis Wheaton gibt außerdem bekannt, dass Skanderbeg Capital Advisors Inc. vom Unternehmen mit Beratungsleistungen im Bereich Investor Relations und auch mit der Beratung zu anderen Themen beauftragt wurde.

FÜR DAS BOARD: Chuck Rifici Chairman & CEO Über Cannabis Wheaton Income Corp. (TSX VENTURE: CBW) Cannabis Wheaton, das durch ein Team von Branchenexperten unterstützt wird, ist das weltweit erste Beteiligungsunternehmen in der Cannabisbranche. Wir werden an der Produktion unserer Partner - lizenzierte Cannabisproduzenten und Antragsteller auf Erteilung einer Lizenz zur Produktion von Cannabis - in ganz Kanada beteiligt sein. Der Auftrag von Cannabis Wheaton besteht in der Förderung des Realwachstums unserer Beteiligungspartner, indem wir sie finanziell unterstützen und unsere kollektiven Branchenerfahrungen mit ihnen teilen.

