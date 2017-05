Die Landeswährung wertet mal wieder auf und macht den Anlegern einen Strich durch die Rechnung. Der Angriff auf die schwierige 20.000-Punkte-Marke des Nikkei ist vertagt. Auf Wochensicht bleibt dennoch ein Plus.

Die Aktienmärkte in Japan haben am letzten Handelstag der Woche Verluste verzeichnet. Für den Dämpfer sorgte der etwas stärkere Yen, der Exporte aus Japan teurer macht. Dennoch hat es für einen Wochengewinn beim Leitindex Nikkei gereicht: Ein Plus von 0,5 Prozent - oder anders gesagt: bis zur 20.000-Punkte-Marke fehlen nur noch knapp 300 Zähler. Im Laufe des Woche war der Platzhirsch in der wichtigsten Börse Fernosts bis auf 200 Punkte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...