Die Krisen-Airline Air Berlin will mehr Stabilität in seinen Flugbetrieb bringen und streicht dazu zwei unrentable Strecken aus dem Programm. Außerdem wird New York von Berlin aus künftig seltener angeflogen.

Die angeschlagene Fluggesellschaft Air Berlin nimmt im Zuge ihres Umbaus einige unrentable Strecken aus dem Angebot. Vom 1. Juni an würden die Verbindungen Berlin-Graz und Düsseldorf-Stockholm gestrichen, vom 6. Juni an auch die Route Düsseldorf-Dresden, ...

