GK Software: Software-Smallcap erreicht Gewinnzone - Neubewertungsszenario läuft!

Der deutsche Momentum-Smallcap GK Software entzückte gestern die Anleger mit vorläufigen Quartalszahlen. Die Aktie schoss seit der Q1-Meldung um fast 9% nach oben und markiert heute ein neues Allzeithoch. Alles zu den Q1-Zahlen und der technischen Verfassung erfahren Sie hier…



Anknüpfend an die Analyse meines Kollegen Bastian Galuschka Dieser Momentum-Smallcap wirft den Gewinnturbo an behandeln wir heute erneut den Smallcap GK-Software.

In dem Artikel von Herrn Galuschka finden Sie neben einer (bullischen) Big-Picture-Analyse auch eine ausführliche Darstellung des Unternehmens selbst und eine Einschätzung bezüglich des (laufenden) Neubertungsszenarios.

Am gestrigen Nachmittag vermeldete das Software-Unternehmen vorläufige Q1-Zahlen, welche die bullische Einschätzung von Herrn Galuschka betätigten:

So wuchs der Umsatz um rund 30?% gegenüber dem Vorjahr auf 20,12 Mio. EUR an. Das EBITDA lag mit 1,00 Mio. EUR deutlich über dem Vorjahreswert von -0,48 Mio. EUR. Auch das EBIT konnte gegenüber dem Vorjahr in den positiven Bereich gesteigert werden. Während 2016 noch ein Verlust von 1,47 Mio. EUR zu Buche stand, ergeben die vorläufigen Quartalszahlen einen Gewinn von 0,17 Mio. EUR.

