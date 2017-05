Rimini Streets preisgekrönter Support in 25 Ländern eingeführt

Rimini Street, Inc., der führende unabhängige Anbieter von Support-Dienstleistungen für Unternehmenssoftware von SAP SEs (NYSE: SAP) Business Suite, BusinessObjects und HANA Database und die Software der Oracle Corporation (NYSE: ORCL) Siebel, PeopleSoft, JD Edwards, E-Business Suite, Oracle Database, Oracle Middleware, Hyperion, Oracle Retail, Oracle Agile PLM und Oracle ATG Web Commerce, hat heute bekannt gegeben, dass Transaction Network Services (TNS), ein führender globaler Anbieter von Datenkommunikation und Interoperabilitätslösungen für auftragsentscheidende Geschäfte, Rimini Street für den Support seiner Oracle E-Business Suite-Anwendung gewählt hat. Rimini Street unterstützt die EBS-Landschaft des Unternehmens in 25 Ländern. Durch den Wechsel von Oracles jährlichem Support zum jährlichen Support durch Rimini Street realisierte TNS sofort Einsparungen an jährlichen Gebühren von 50 und errang ein erstklassiges, ultra-reaktionsschnelles Niveau an Support, das dem Unternehmen zuvor nicht zuteilgeworden war.

TNS wurde vor vier Jahren von einer Private-Equity-Gesellschaft übernommen, die die Firma von einem börsennotierten zu einem privat geführten Unternehmen machte. Oberstes Mandat der neuen Firmeninhaber war die Bestimmung des Werts aller Ausgaben in der gesamten Organisation.

"Schließlich hatte die Anordnung für Kosteneinsparungen auch die IT-Abteilung und das Back-Office erreicht, und als erstes nahmen wir in Augenschein, wie wir die Kosten unseres Oracle-Support senken könnten", erklärte Patrick Bobst, Senior Director, EBS Management und Support, Transaction Network Services. "Dies war ein leichter Ansatzpunkt für uns, da wir bereits mit der Qualität des Anbietersupports unzufrieden waren und keinen Upgrade von unserer aktuellen EBS-Version haben wollten. Wir waren bei unserer Bewertung von Rimini Street höchst angetan, und nachdem wir unsere Due-Diligence-Prüfung des Unternehmens abgeschlossen hatten, haben wir den Wechsel vollzogen."

Wie alle Kunden von Rimini Street hat auch TNS einen eigens zugeteilten Primary Service Engineer (PSE) als Hauptansprechpartner für alle Supportfälle. Die PSEs von Rimini Street haben im Durchschnitt 15 Jahre Erfahrung mit den jeweiligen Anwendungen, und alle Kunden haben ein Service-Level-Agreement (SLA) das eine 15-Minuten-Reaktionszeit für kritische Fälle der Prioritätsstufe 1 beinhaltet.

"Wir hatten mit dem First-Line-Support des Anbieters die Erfahrung gemacht, dass wir niemals wirklich schnell zu einer Lösung kamen, und es konnten Tage vergehen, ohne dass wir überhaupt ein Feedback bekamen", fuhr Bobst fort. "Wenn wir dann auf eine Antwort drängten, war die Reaktion stets ‚Können Sie es nochmal laufen lassen und mir mehr Logdateien schicken?. Aber all das hat sich mit Rimini Street geändert, und der qualitativ hochwertige Support, den wir jetzt bekommen, entspricht genau dem, was man uns angekündigt hatte."

"Eine wachsende Anzahl von Unternehmen in aller Welt wie beispielsweise TNS wählt den Support von Rimini Street für erhebliche Kosteneinsparungen, ein erstklassiges Niveau an Support und die Ertragsmaximierung ihrer bestehenden, stabilen ERP-Landschaft", meint Seth Ravin, CEO von Rimini Street. "Wir haben dazu beigetragen, fast 1.900 Oracle- und SAP-Lizenznehmern erhebliche jährliche Gesamtkosten für die Wartung einzusparen. Wir ermöglichen es, dass ihre Unternehmensaufträge eine bessere Ressourcen- und Kapitalrendite erzielen und ihnen die Umstrukturierung ihrer Geschäftsprozesse erleichtern."

