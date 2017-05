Lieber Leser,

Vossloh hat in den vergangenen Tagen um gut 3 % nachgegeben. Dies ist angesichts der aktuellen Verfassung der Aktie ein erwartbares Zeichen gewesen. Der Markt signalisiert ein Hin und Her. Die Aktie ist in einem breiteren Seitwärtstrend, eröffnet allerdings aus Sicht charttechnischer und technischer Analysten genau von diesem Punkt aus beste spekulative Chancen. Fundamentale Analysten zeigen sich ratlos. Der Wert steht bei 20 Analysten auf der "Kaufliste", 55 % wollen ...

