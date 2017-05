Während deutsche IT-Aktien in den letzten Jahren kräftig zulegen konnten, siehts's beim britischen Beratungshaus Computacenter eher mau aus. Seit 2014 hat der Kurs sich per saldo nicht vom Fleck bewegt. Immerhin ist kräftig Cash in die Taschen der Aktionäre geflossen: Dank zweier Sonderausschüttungen beläuft sich die durchschnittliche Dividendenrendite der letzten fünf Jahre auf über 6%. DividendenAdel ist die Aktie trotzdem nicht. Dafür mangelt es nach vier Kürzungen in den vergangenen zwei Jahrzehnten (zuletzt 2013) an der Kontinuität. Gleichzeitig liegt der über drei Jahre geglättete Payout leicht außerhalb des DividendenAdel-Korridors. Auch die Dynamik ist für die Branche eher mau, passt aber zu den...

Den vollständigen Artikel lesen ...