Obwohl der Pharma-Sektor als defensiv gilt, musste Merck im Zuge der Finanzkrise die Dividende kürzen. Allerdings hatte es vorher eine satte Sonderzahlung gegeben. Wenn man ein Auge zudrückt, sieht es bei den Darmstädtern in puncto Kontinuität also gar nicht so schlecht aus - auch weil es zuletzt sieben Anhebungen in Folge gab. Untypisch auch die niedrige Ausschüttungsquote: Die DAX -Kollegen von Bayer kehren rund die Hälfte ihrer Gewinne an die Aktionäre aus, viele angloamerikanische Pillendreher haben sogar mit dem oberen Ende des DividendenAdel-Korridors zu kämpfen. Bei Merck hingegen bleibt viel Geld im Unternehmen und zumindest in den letzten Jahren hat das recht ordentlich gearbeitet. Aufgrund des niedrigen Payouts ist die Aktie...

Den vollständigen Artikel lesen ...