Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Tagessieger mit spektakulärem GNTM-Finale! Heidi Klum kürt am Donnerstagabend Céline Bethmann (18, Koblenz) zu "Germany's next Topmodel" 2017 und verzaubert mit einer vielseitigen Show glamouröse 17,1 Prozent der 14- bis 49-jährigem Zuschauer. ProSieben ist damit Tagessieger und feiert die erfolgreichste GNTM-Staffel seit sechs Jahren. Serlina (22, Koblenz) belegt den zweiten Platz unter den Finalistinnen, gefolgt von Romina (20, Hambrücken) und Leticia (18, Ingolstadt).



Céline Bethmann: "Es ist der Wahnsinn - Ich bin "Germany's next Topmodel" 2017! Mein Leben wird sich jetzt komplett um 360 Grad drehen und ich bin gespannt, was alles auf mich zu kommen wird."



Star, Stars, Stars: Naomi Campbell, Helene Fischer, Beth Ditto, Wolfgang Joop, Robin Schulz und James Blunt machen das GNTM-Finale in Oberhausen zu einem Spektakel und ProSieben auch bei den jungen Zuschauern (14-39 Jahre) mit 21,8 Prozent zum Marktführer am Abend.



ProSieben-Chef Daniel Rosemann: "'Germany' next Topmodel - by Heidi Klum' gelingt die erfolgreichste Staffel seit sechs Jahren. Für diese starke Leistung möchte ich mich zu allererst bei Heidi Klum bedanken, die mit so viel Leidenschaft und Energie immer weiter an und für GNTM arbeitet. Das ist beispiellos. Darüber hinaus trägt diese starke Jury, der ganze Sender ProSieben und die Produktionsfirma RedSeven mit der Liebe zum kleinsten Detail zu diesem großen Erfolg bei. Ich freue mich auf die nächsten GNTM-Jahre."



Das komplette Siegerinneninterview finden Sie hier: http://presse.prosieben.de/topmodel2017



Basis: alle Fernsehhaushalte Deutschlands (integriertes Fernsehpanel D + EU) Quelle: AGF/GfK-Fernsehforschung / TV Scope / ProSiebenSat.1 TV Deutschland Audience Research Erstellt: 26.05.2017 (vorläufig gewichtet: 25.05.2017)



Bei Fragen:



ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH



Kommunikation/PR Entertainment Felicitas Onnen Tel. +49 [89] 9507-1176 Felicitas.Onnen@ProSiebenSat1.com



Bildredaktion



Stephi Schulz Tel. +49 [89] 9507-1166 Stephanie.Schulz@ProSiebenSat1.com



Susi Lindlbauer



+49 [30] 3198-80822 Susanne.Lindlbauer@ProSiebenSat1.com



OTS: ProSieben newsroom: http://www.presseportal.de/nr/25171 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_25171.rss2