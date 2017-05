Der Zinkproduzent Pasinex Resources Limited (CSE: PSE; FRA: PNX) liefert weiter erstklassige Ergebnisse und verbessert in großen Schritten weiter seine Produktivität und Rentabilität. Für das erste Quartal 2017 meldet das Unternehmen jetzt einen Nettogewinn von 863.030 CAD und hat damit bereits nach den ersten drei Monaten des laufenden Jahres das Ergebnis des gesamten Vorjahres übertroffen. Für 2016 wurde ein Nettogewinn von 829.906 CAD verbucht. Das positive Geschäftsergebnis von Pasinex ist vollständig auf die starken Finanzergebnisse des Joint Venture Unternehmens Horzum AS in der Türkei zurückzuführen, an dem Pasinex mit 50% beteiligt ist.

